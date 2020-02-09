شكرا لقرائتكم خبر عن "جريمة قتل" تحدث ضجة في حياة ريهام حجاج بـ "لما كنا صغيرين" رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستمرأسرة مسلسل "لما كنا صغيرين" بطولة الفنانة ريهام حجاج ومحمود حميدة فى تصوير المشاهد الأولى للعمل بكثافة، المقررالمنافسة به فى السباق الرمضانى المقبل، من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد على، حيث يعد المسلسل تجربة جديدة تخوضها ريهام حجاج فى الدراما بعد مسلسل " كارمن".

وتدورالأحداث فى اطارتشويقى، حيث تقع "جريمة قتل" تقلب حياة بطلة العمل وأصدقاءها خريجى الجامعة الأمريكية، الذين يعملون فى إحدى الشركات التى يمتلكها النجم محمود حميدة، وتتوالى الأحداث .

وكانت أسرة العمل قد احتفلت بانطلاق التصويرالأسبوع الماضى، بعدما شهدت الأسابيع الماضية تحضيرات مكثفة من اختيارالفنانين ومعاينة أماكن التصوير قبل الاعلان بشكل رسمى على المسلسل الذى يسجل شراكة انتاجية جديدة بين الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية وشركة أرت ميكرز للمنتج أحمد عبد العاطى.

مسلسل "لما كنا صغيرين" تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد على وتدور أحداثه فى إطار تشويقى وبطولة ريهام حجاج، محمود حميدة، نسرين أمين، كريم قاسم، نبيل عيسي، محمود حجازي، عدد آخرمن الفنانين جارى التعاقد معهم، وكانت أسرة المسلسل قد أعلنت عن مفاجأة وهى انضمام النجم خالد النبوى لأبطال المسلسل.

Advertisements

"لما كنا صغيرين" البطولة المطلقة الثانية للفنانة ريهام حجاج فى الدراما التليفزيونية والأولى لها فى شهر رمضان، حيث قدمت أولى بطولاتها خارج شهر رمضان بمسلسل "كارمن" من 60 حلقة والذي تم عرضه فى شهر فبراير العام الماضي وشارك فى بطولته محمد كيلاني وعمرالشناوي وشيرين وولاء الشريف وهاجر أحمد وعمر الشناوى وأحمد حلاوة وتأليف سامح مجدى وإخراج حسين شوكت.

ويشهد المسلسل عودة النجم محمود حميدة إلى الدراما مرة أخرى بعد غياب 3 سنوات منذ مشاركته فى الجزء الأول من مسلسل "الأب الروحى" تأليف هانى سرحان وإخراج بيترميمى عام 2017 حيث ظهر فى أول 7 حلقات فقط، كما يعد "لما كنا صغيرين" العمل الثالث فقط لمحمود حميدة فى الدراما التليفزيونية بعدما قدم "ميراث الريح" عام 2013 وكان التجربة الأولى له رغم تاريخه السينمائى الكبير.