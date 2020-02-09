شكرا لقرائتكم خبر عن بنت الجيران.. حسن شاكوش يهنئ إيمى سالم بعيد ميلادها.. والفنانة: بحبك يا أبو على والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ مطرب المهرجانات الشعبى حسن شاكوش، الفنانة إيمى سالم، بمناسبة عيد ميلادها الذى يوافق اليوم، وأهداها أغنيته الشهيرة "بنت الجيران"، مضيفا قائلا: "حبيبة قلبى نجمة مصر ونجمة الوطن العربى، حسن شاكوش بيحبك وبيقولك عقبال مليون سنة يا روح قلبى وأحلى عيد ميلاد فى الدنيا".

من جانبها، نشرت إيمى عبر حسابها على انستجرام، فيديو تهنئة شاكوش، وردت قائلة: "بحبك يا أبو على، تسلم لى يا رب، لما تكون دى أول معايدة ليا فى عيد ميلادى الساعة 12 بالضبط، يبقى أكيد حتبقى سنة حلوة زى قلبك الفلة يا أجدع الناس".

من ناحية أخرى، تفوقت أغنية "بنت الجيران" لمطرب المهرجانات حسن شاكوش، على أغانى لنجوم عالميين بعد تواجدها بالمركز الثانى لأكثر الأغانى استماعا على مستوى العالم فى تطبيق الأغانى الشهير "ساوند كلاود"، وذلك بأكثر من 45 مليون مرة استماع، و4.5 مليون مرة الأسبوع الحالى فقط.

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ونشر إيلون ماسك عملاق التكنولوجيا الرئيس التنفيذى لشركة SpaceX للفضاء، ترتيب الأغانى، معلقا عليها "أسخن 8 أغانى على ساوند كلاود".

وحصل حسن شاكوش على درع يوتيوب الذهبى وذلك بعد تخطى عدد مشتركى قناته على يوتيوب مليون مشترك، حيث نشر صورة عبر حسابه بموقع "إنستجرام" يحتفل بهذه المناسبة، وكتب تعليقا على الصورة "الحمد لله تم وصول درع المليون مشترك أحلى مفاجأة".

وكانت أغنية "بنت الجيران" لمطرب المهرجانات حسن شاكوش ومعه عدد من المطربين، قد حققت نجاحا كبيرا، وأصبحت منتشرة فى أوساط الشباب بشدة، ويتم طلبها خصيصاً فى الأفراح والمناسبات والسهرات، وتجاوز عدد مشاهدتها 63 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب.

وكان مطرب المهرجانات الشعبى حسن شاكوش، صرح مؤخرا لـ"الخليج 365"، إنه أهدى أغنية "بنت الجيران" للنجمة منى زكى، مشيرا إلى أنه يعشقها ويحب فنها، لذلك قرر أن يهدى تلك الأغنية لها، كما عبر عن سعادته عندما ردت منى زكى عليه ووجهت الشكر له عبر خاصة "الاستورى" بـ إنستجرام، قائلة: "شكرا يا حسن أوى، أنا كمان بحب أغانيك وصوتك والأغنية دى أحلى هدية.. شكرا يا أبو على كل الشكر".