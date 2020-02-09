شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ابراهيم يكشف تفاصيل أغنية نانسى عجرم الجديدة بعد تعاونهما فى 7 أغانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الموزع الموسيقى أحمد إبراهيم، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه يتعاون فى أغنية جديدة ضمن ألبوم النجمة نانسى عجرم من كلمات خالد تاج الدين وألحان وليد سعد حيث تم الانتهاء من تسجيلها فى بيروت ويتم تنفيذها خلال الأيام المقبلة استعدادا لطرحها وتقدمها نانسى بشكل جديد ومختلف عليها تماما وتحمل العديد من المفاجآت.



نانسى عجرم واحمد ابراهيم

ولم يكن هذا العمل الأول الذي يجمعهما فقد حققا نجاحا من خلال عدد من الأغانى الفترة الماضية ومنها "الحب زى الوتر" و"راهنت عليك" و"مقسومة نصين" و"عم بتغير" و"خططت بالصدفة" و"حكايات الدنى" و"مين الما عندو" .

الموزع أحمد إبراهيم يعد واحدا من أهم الموزعين فى مصر والوطن العربى وله العديد من النجاحات الفنية العام الماضى مثل مشاركته بـ8 أغنيات فى ألبوم "معرفة قديمة" للنجم هيثم شاكر و6 أغنيات في ألبوم "حالة خاصة جدا" للنجمة أنغام، ووزع أغنية "مهموم" للكينج محمد منير ومحمد حماقى أغنية ٥٠٠٥٠٠ و"عارف" لمصطفى قمر وغيرها من الأعمال والتى حققت جميعها نجاحا كبيرا.

كما وزع مسبقاً لعدد كبير من المطربين منهم شيرين عبد الوهاب "مشاعر" و"حبه جنة" و"على بالى" و"أنت آخر واحد" و"ماتحاسبنيش" و"خليتنى أخاف"و"كلى ملكك" و"متاخدة من الأيام" و"المراية"، كما تعاون مع إليسا فى "عكس اللى شايفنها"، و"أنا وحيدة"، و"إنسانة بريئة"، وتعاون مع تامر حسنى فى "180 درجة"، و"حاسس بخوف"، و"أيام زمان"، و"بغير عليها"، ومع محمد حماقى فى: "حاجة مستخبية"، و"ذكرياتك ميح" و"قادرين نعملها"، ومع نانسى عجرم "راهنت عليك" و"مقسومة نصين" و"الحب زي الوتر"، و مع كارول سماحة "في الوقت الغلط" و"صحابى" وغيرها من الأعمال الناجحة.