فيديو| بمناسبة عيد ميلادها.. حسن شاكوش يتغزل في إيمي سالم والأخيرة ترد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:
تحتفل الفنانة إيمي سالم، اليوم الأحد، بعيد ميلادها الـ38، إذ إنها من مواليد 9 فبراير 1982.
ونشرت إيمي سالم، فيديو، عبر حسابها على إنستجرام، ويظهر فيه مطرب المهرجانات حسن شاكوش، وهو يوجه لها رسالة بمناسبة عيد ميلادها.
وقال شاكوش في الفيديو: "حبيبة قلبي ونجمة مصر والوطن العربي، حسن شاكوش بيحبك وبيقولك عقبال 100 سنة يا روح قلبي"، ثم غنى لها أغنية بنت الجيران.
وردت إيمي: "بحبك يا أبو علي تسلم لي يا رب، لما تكون دي أول معايدة ليا في عيد ميلادي الساعة 12 بالضبط، يبقى أكيد حتبقى سنة حلوة زي قلبك الفلة يا أجدع الناس.
وكان آخر ظهور لإيمي سالم في مسلسل "طلقة حظ" مع مصطفى خاطر في رمضان الماضي.
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