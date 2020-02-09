تراند اليوم : قصة مأساوية لفنان مصري شهير .. هربت منه زوجته .. وتبرأ منه نجله

تحل اليوم ذكرى فنان مصري شهير لطالما كان من أشرار السينما المصرية على مر العصور.

الحديث هنا عن الفنان عادل أدهم الذي رحل عن دنيانا يوم 9 فبراير قبل سنوات.

وحكى الماكيير محمد عشوب في مقطع فيديو له أن عادل أدهم تزوج فتاة يونانية وعاش معها لكنه كان يضربها بسبب مزاجه المتقلب ومن ثم هربت وهي حامل في الشهر الرابع ، وبعد ذلك أخذه الحنين لها فذهب لزيارتها ولكنه لم يجدها.

وبعدها انشغل في أعماله إلى أن قابله أحد أصدقائه وأخبره أن زوجته أنجبت

ولدا وأنه يشبهه إلى حد كبير فسافر وقابل زوجته السابقة وطلب منها رؤية

ابنه لكنها نصحته ألا يفعل لكنه أصر وذهب إلى نجله في مطعمه ليجد أن عمره

أصبح 25 سنة لكن نجله قابله بطريقة سيئة وتبرأ منه بسبب تركه كل هذه

السنوات.

