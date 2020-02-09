شاهد: الفنانة “نوال الزغبي” تصور أغنية جديدة في سوق قابل بجدة

فضلت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، تصوير كليب أغنيتها الجديدة في “سوق الندى” أحد أسواق مدينة جدة التاريخية. وتداول نشطاء عبر مواقع “تويتر” لقطات من فيديو كليب “الزغبي” الجديد، حيث ظهرت بلباس كلاسيكي، ترتدي “قميص جلدي” أسود اللون، وأسفله قميص “كلاسيكي” أزرق اللون، وبنطال “جينز” في شارع “قابل” القديم في جدة. وعلق عدد كبير من رواد ونشطاء موقع “تويتر” على مقطع الفيديو وصور الفنانة من مكان التصوير. وتساءل نشطاء في تعليقاتهم عن اسم الأغنية وموعد صدورها، فيما رحب آخرون بالفكرة، وطالبوا مطربين آخرين لاستخدام المنطقة القديمة في جدة لتصوير كليباتهم.

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