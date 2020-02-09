خاص- مروان خوري يكشف لـ"الفن" جديده ويغني الفصحى مجدداً

ميرنا وليد - بيروت - كشف الفنان اللبناني ​مروان خوري​ عن جديده لموقع "الفن"، وقال إنه يحضر للعديد من الأغنيات، إحداها باللغة العربية الفصحى، من كلماته و،لحانه وتوزيع ​داني خوري​، وسيتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب وإسمها "مهلا على قلبي"، وستبصر النور في أقرب وقت، أما الأغنية الثاني من كلماته وألحانه أيضاً، وتوزيع ​عمر صباغ​، أما الثالثة فهي كلاسيكية.

من جهة أخرى، يتحضّر مروان لإحياء حفلتين، مع الفنان اللبناني ​زياد برجي​، بمناسبة عيد الحب في 13 شباط/فبراير الحالي في الأردن، وسيجتمعان أيضاً في 14 شباط/فبراير الحالي في دبي.

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