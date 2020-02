وفاة الممثل الأميركي روبرت كونراد بأزمة قلبية

ميرنا وليد - بيروت - توفي الممثل والمغني الأميركي ​روبرت كونراد​، الذي إشتهر في البرنامج التلفزيوني "The Wild Wild West"، أمس السبت عن عمر يناهز الـ84 عاماً.

وقال المتحدث بإسم عائلة كونراد، جيف بالارد، إن "كونراد توفي متأثراً بأزمة قلبية في ماليبو بكاليفورنيا، قبل أقل من شهر من عيد ميلاده الخامس والثمانين".

وأضاف بالارد: "عاش حياة طويلة رائعة وفي الوقت الذي تشعر فيه العائلة بالحزن لوفاته، سيعيش إلى الأبد في قلوبهم".

وظهر كونراد في العديد من البرامج التلفزيونية على مدار الستينيات من القرن الماضي، قبل أن يتصدر الدور القيادي في سلسلة جرائم CBS الغربية "The Wild Wild West"، كما لعب بطولة سلسلتي "The D.A." and "Assignment: Vienna" في السبعينيات، ورُشّح لجائزة غولدن غلوب، وفاز بجائزة People's Choice Award لدوره في "Black Sheep Squadron,".