ميرنا وليد - بيروت - لم تسلم الممثلة السورية ​سوزان نجم الدين​ من بعض المنتقدين الذين سخروا منها لأنها تستغل أي قضية من أجل اثارة الجدل عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وذلك بعد أن نشرت قبل يومين مقطع فيديو تشرح فيه تدابير الوقابة ونصائحها للحماية من فيروس "كورونا".

في المقابل أثنى العديد ممن تداول المقطع على اللفتة الجميلة وإهتمامها بالقضية الخطيرة المنتشرة، وتشجيع الجميع على أخذ التدابير الوقائية اللازمة.

وكانت نجم الدين قد ظهرت في الفيديو وهي تضع القفازات والكمامة الطبية، وأوصت الجميع على ضرورة إرتدائها خاصة عند السفر والتواجد في المطارات، للوقاية والحماية من الفيروس الخطير.

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كانت هذه تفاصيل خبر إتهامات لـ سوزان نجم الدين بإستغلال "كورونا" لإثارة الجدل.. بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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