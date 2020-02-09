“فياغرا نسائية”..قرص وردي ونكهته كالنعناع

كتبت أسماء لمنور في الأحد 9 فبراير 2020 10:17 صباحاً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

قرص وردي وليس أزرق، نكهته كالنعناع، يُتوقع أن يعزز الحياة الجنسية لملايين النساء، خصوصا من هن في الثلاثينيات والأربعينيات من أعمارهن.

“الفياغرا النسائية”، ظهرت أخيرا عقب 24 عاما من ظهور الفياغرا المخصصة للرجال، والتي طرحت لمساعدتهم في مشاكل الانتصاب.

وبحسب الباحث الهولندي، إريك كلاسن، فإن “نساء كثيرات لسن سعيدات. هناك حاجة هائلة لم تتم تلبيتها”.

“أولئك النساء يرغبن بحياة جنسية صحية”، يضيف كلاسن.

ووفقا لدراسة أجريت عام 2016، يصيب اضطراب فتور الرغبة الجنسية امرأة واحدة من بين كل 10 أميركيات، وكثيرات منهن لا يسعين للعلاج على الإطلاق.

و”الفياغرا النسائية” تختلف تركيبتها عن المنشطات الجنسية للرجال، فهي تعمل على كيمياء المخ بدلا من العضو التناسلي، وقد يفيد تناولها في بعض الحالات.

Advertisements

ولدى إطلاقها المرتقب خلال عامين، يتوقع أن تكون هذه الفياغرا النسائية أول معزز للرغبة الجنسية لدى النساء مرخص للبيع في أوروبا، بأسعار مقبولة لا تتعدى 13 دولارا.

ولن يتم صرف هذا الدواء الجديد إلا بوصفة طبية، وتنصح الراغبات بتعزيز رغبتهن، بتناوله قبل الجماع بثلاث ساعات ونصف.

ومن المتوقع أن يتم طرح نسختين من الدواء الجديد؛ إحداهما تعمل على تهيئة المخ والجسد لوضع المرأة في حالة مزاجية مناسبة. أما النوع الآخر، فتستخدمه النساء اللواتي يشعرن بتثبيط رغبتهن خلال الجماع.

وسيتم إخضاع النساء لفحص يحدد بموجبه النوع الموصى به لكل حالة.

وتمت تجربة الدواء على 940 امرأة خلال فترة الدراسة، إحداهن قالت إنها استمتعت بفترات أطول من الجنس، وبنشوة إضافية واحدة أكثر شهريا.