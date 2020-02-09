«برلين السينمائي الدولي» يعلن أسماء أعضاء لجنة التحكيم لنسخة 2020

أعلن مهرجان برلين السينمائي الدولي أسماء أعضاء لجنة التحكيم لنسخة عام 2020، وجاء من بين أعضاء هذه اللجنة الممثلة الفرنسية الأرجنتينية بيرينيس بيجو والمخرج الأميركي كينيث لونيرجان.

وتتألف اللجنة من سبعة أعضاء سيبتّون في منح جوائز المهرجان المتمثلة في الدب الذهبي والدب الفضي.

وكان قد تم الإعلان الشهر الماضي أن الممثل البريطاني جيرمي ايرونز سيتولى رئاسة لجنة التحكيم.

يذكر أن النجم السينمائي ايرونز حصل على عدة جوائز عن أدائه منها جائزة جولدن جلوب وجائزة الأوسكار عام 1991، كأحسن ممثل عن دوره في فيلم "انعكاس الحظ" من إخراج باربيت شرودر. قد يهمك أيضا: "مهرجان أسوان الدولي" يفتتح عروضه بالفيلم المكسيكي "دوس فريدا" فيلم "مرادفات" يفوز بالجائزة الكبرى لمهرجان برلين السينمائي

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