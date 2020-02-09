3 شائعات لحقت بالفنانة بشرى

أثارت بشرى حالة من الجدل خلال الساعات الماضية بعد إصابتها بوعكة صحية بسبب إصابتها بحساسية الربو ولكن بعض الشائعات الغريبة انتشرت تزعم إصابتها بفيروس كورونا الأمر الذي دفعها للرد .

وكتبت من خلال صفحتها على الفيسبوك :""الحمدلله أنا بخير، وتركت المستشفى أمس بعد قضاء ثلاثة أيام هناك، نظرًا لأني مريضة حساسية موسمية لم تعالج بشكل صحيح أدت إلى حساسية ربوية حادة، وصعوبة تنفس".

وتابعت: "كل الشكر لطبيبي المعالج الدكتور عماد عوض، الذي تدارك الأمر في الوقت المناسب وعالجني لأنه يعلم طبيعة الحالة منذ ثلاثة سنوات".

واختتمت: "أرجو عدم نشر شائعات ليس منها أي فائدة سوى إحداث بلبلة لا داعي لها، أنا حاليًا في المنزل أتلقى باقي العلاج، ومطلوب الراحة طبقًا لتعليمات الطبيب.. شكرًا".

هذه ليست الشائعة الغريبة الأولى التي تطارد بشرى ، فمنذ فترة انتشرت أخبار كثيرة تزعم ارتباطها برجل الأعمال نجيب ساويرس ولكنها حرصت على نفيها من خلال إحدى اللقاءات التلفزيونية وأكدت أنها استقبلت هذه الشائعة بتهكم وسخرية .

الشائعة الثالثة التي لأحقت بشرى هي اعتزالها التمثيل والتفرغ لإدارة مهرجان الجونة السينمائي ولكنها نفتها وأكدت أن سبب ابتعادها عن التمثيل هو رغبتها في عدم المشاركة بأعمال فنية دون المستوى.

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