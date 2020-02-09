حسن الرداد يؤكد أن عثمان أبو لبن خلصه من رهبة الخيل

أكد المخرج عثمان أبو لبن أن الفنانة كارول سماحة هي التي ستغني أغنية فيلم "توأم روحي"، الذي يجمع لأول مرة بين الفنان حسن الرداد، والفنانة أمينة خليل.

وفي مقابلته مع الإعلامية راندا جبر وبرنامج "The Insider بالعربي"، أرجع عثمان أبو لبن توجهه للون الرومانسي في "توأم روحي" إلى قصته الجميلة التي حمسته لأن يحكيها، مشيرا إلى أن أحداث الفيلم لا تدور فقط في باريس، فهناك مشاهد في الصحراء والبحر والعديد من الأماكن، ومشيدا في هذا السياق بدعم المنتج أحمد السبكي لكل متطلبات الفيلم، لكنه نفى في نفس الوقت أن تكون لدى الفيلم ميزانية مفتوحة.

ويبدو أن "The Insider بالعربي" كان قد أمضى في تلك اللحظات بعض الوقت في كواليس تصوير "توأم روحي"، وهو ما ظهر عندما انضم حسن الرداد لعثمان أبو لبن وراندا جبر بعفوية، ودون أن ينتبه إلى استمرار التصوير، لكنها كانت فرصة ليكشف الرداد عن أن عثمان أبو لبن كان أول مخرج يتواصل معه بعد مشاركته في فيلم "خيانة مشروعة"، وتم بالفعل عام 2007 التوقيع على فيلم يتعاونان فيه معا، لكن المشروع لم ينفذ، وهاهما يلتقيان مجددا بعد سنوات في "توأم روحي"، واغتنم حسن الرداد هذه الفرصة ليبدي إعجابه بالأسلوب البسيط الذي يعرض به عثمان أبو لبن فيلما صعبا جدا، وشخصيات عميقة مفعمة بالمشاعر، ومكتوبة بحرفية عالية.

واعترف حسن الرداد بأن عثمان أبو لبن نجح في تخليصه من خوفه من الخيل والغطس وركوب الدراجات النارية، التي بدأ بها في أول أيام التصوير، وشوق مع المخرج جمهور الفيلم لمشهد تم تصويره في شارع الشانزليزيه الشهير في باريس، يظهر أن الرداد سيخالف فيه مجموعة من القواعد الصارمة للشوارع الأوروبية.

فيلم "توأم روحي" من تأليف أماني التونسي، وإخراج عثمان أبو لبن، وبطولة حسن الرداد، وأمينة خليل، وعائشة بن أحمد.

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