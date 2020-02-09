شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد صلاح حسنى شرير لأول مرة بدراما رمضان أمام ياسر جلال فى "الفتوة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يظهر الفنان أحمد صلاح حسنى خلال أحداث مسلسل "الفتوة" للنجم ياسر جلال بدور الشرير لأول مرة فى دراما رمضان، حيث يجسد دور الفتوة، بعدما عرفه جمهوره بالفتى الرومانسى، ويكون فى مواجهة بطل العمل ياسر جلال وابن الفنان أحمد خليل الذى تسبب فى قتل والده لكي يكون فتوة الحارة الكبير مكان والده، ويدخل فى صراعات كبيرة بينه وبين ياسر جلال.



احمد صلاح حسنى وياسر جلال من كواليس الفتوة

وبدأ أحمد صلاح حسنى تصوير أولى مشاهده فى مسلسل "الفتوة"، والذى شارك فيها أمام النجم ياسر جلال، وهو من إنتاج شركة سينرجى، تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوى.

ويواصل فريق العمل تصوير أحداث المسلسل حالياً، حيث انتهى المخرج حسين المنباوى من تصوير عدد من الأحداث في الديكور الاساسي الذى تم بناؤه داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، علي أن يستمر التصوير هناك حتى شهر فبراير الجارى.

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مسلسل "الفتوة" بطوله ياسر جلال، بمشاركة مى عمر، نجلاء بدر، أحمد صلاح حسنى، رياض الخولى، مجدى فكرى، أحمد خليل، عادل الفار، مها نصار، صفوة، عهدى صادق وعدد آخر من الفنانين، تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى، إنتاج شركة سينرجى وتدور الأحداث فى زمن الفتوات أى قبل 100 سنة بحى الجمالية.

وعلى جانب آخر، يخوض النجم أحمد صلاح حسنى أولى بطولاته المطلقة من خلال مسلسل "ختم النمر" الذى يعرض حالياً على شاشة الحياة، ويشارك في بطولته كل من نسرين طافش، اسلام جمال، ميرهان حسين، جميل برسوم، تامر شلتوت، إبراهيم فرح، رشدى الشامى، وفاء سالم، عفاف شعيب، كريم العمرى، حسنة، وآخرين، وهو مسلسل من تأليف محمد عبد المعطى، إخراج أحمد سمير فرج، وينتمى لنوعية مسلسلات الـ 45 حلقة.

وذلك بعدما قدم أحمد صلاح حسني العديد من الأعمال الناجحة خلال الفترة الماضية، آخرها مسلسل "حكايتى" مع الفنانة ياسمين صبري العام الماضي، كما يشارك في بطولة مسلسل "ختم النمر" كل من عفاف شعيب، إسلام جمال، جميل برسوم، ميرهان حسين، تأليف محمد عبد المعطى، إخراج أحمد سمير فرج، إنتاج سينرجى، وينتمى لنوعية مسلسلات الـ45 حلقة.