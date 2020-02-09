"الفيل الأزرق" و"لما بنتولد" يسيطران على جوائز "جمعية الفيلم"

أعلنت إدارة مهرجان جمعية الفيلم السنوي، السبت، جوائز دورته الـ40، وسط حضور كوكبة كبيرة من النجوم، إضافة إلى تكريم عدد كبير من الفنانين لمسيرتهم الفنية الكبيرة.

حضر الحفل مدير التصوير السينمائي محمود عبدالسميع رئيس المهرجان، ورئيس لجنة التحكيم الناقد الكبير كمال رمزي، وأعضاء لجنة التحكيم كل من الناقد أسامة عبدالفتاح، وأستاذة المونتاج رحمة منتصر، والناقدة علا الشافعي، ومهندس الديكور فوزي العوامري، والمخرج والسيناريست محمد أبوسيف والناقد محمد الروبي، ومدير التصوير محمد عسر، والمخرج هاني لاشين.





ونال فيلما "الفيل الأزرق" و"لما بنتولد" نصيب الأسد من الجوائز، فحصل فيلم "لما بنتولد" على جائزة أحسن فيلم، بينما حصلت الممثلة سلمى حسن على جائزة أحسن ممثلة دور أول.

وحصلت الفنانة الكبيرة حنان سليمان على جائزة أحسن ممثلة دور ثاني، بينما نال المخرج تامر عزت جائزة أحسن إخراج، وحصلت الراحلة نادين شمس على جائزة أحسن سيناريو، بينما نالت الفنانة أميمة السباعي شهادة التقدير من لجنة التحكيم عن دورها في هذا الفيلم.





أما فيلم "الفيل الأزرق" فحصل على جائزة أحسن مكياج لطارق مصطفى، وأحسن مكساج صوت لأحمد أبوالسعد، ونالت ناهد نصر الله جائزة أحسن مصممة ملابس، وحصل الموسيقار هشام نزيه على جائزة الموسيقى، وأخيراً حصل المونتير أحمد حافظ على جائزة أحسن مونتاج.

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ونال الفنان محمد سعد جائزة أحسن ممثل دور أول عن دوره في فيلم الكنز 2، بينما حصل الفنان ماجد الكدواني على جائزة لجنة التحكيم الخاصة عن دوره في فيلم "الضيف".

وفاز باسم سمرة بجائزة أحسن ممثل دور ثاني عن دوره في فيلم "ولاد رزق2"، أما مهندس الديكور علي حسام فحصل على جائزة الديكور عن فيلم "الضيف"، بينما حصل مدير التصوير أحمد يوسف على جائزة أحسن تصوير عن فيلم "خيال مآتة"، فيما نال فيلم "بين بحرين" جائزة أفضل أفيش.





كما أعلنت إدارة المهرجان عن جائزة أعضاء الجمعية والجمهور من خلال الاستفتاء اليومي الذي يُقام بعد العروض، وحصل فيلم"الضيف" للمخرج هادي الباجوري على أعلى الأصوات، وسيتم توزيع الجوائز والتكريمات في الـ8 من فبراير/شباط الجاري، بسينما محمد فريد بشارع عماد الدين بالقاهرة.



