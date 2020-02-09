الطيار ضحية محمد رمضان يكشف تفاصيل إيقافه مدى الحياة

كشف الطيار المصري أشرف أبواليسر تفاصيل وقفه عن عمله مدى الحياة، بسبب الفيديو الذي نشره الممثل المصري محمد رمضان في سبتمبر/أيلول الماضي وهو على مقعد الطيار، وقال فيه إنه يقود الطائرة.

وقال أبواليسر إن الفنان محمد رمضان طلب منه أن يلتقط صورة تذكارية لكي يعرضها على ابنه، مشيرا إلى أن الطائرة كانت خاصة وكان على متنها 8 ركاب فقط.



وأضاف الطيار الموقوف في فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي: "الفنان محمد رمضان نشر فيديو على السوشيال ميديا دون علمي، ما يخالف جميع الأعراف والقوانين".

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وتابع "عندما واجهته بأن ما فعله سيتسبب في إيذاء طاقم الطائرة، رد وقال: لا تقلق.. كل شيء تحت السيطرة واعتبر الموضوع منتهيا".

وأوضح "القضية أصبحت رأي عام، والموضوع لم ينتهِ كما قال الفنان محمد رمضان، وصدر قرار بإيقافي مدى الحياة عن الطيران، رغم تاريخي في التدريس بكلية الطيران على طرازات مختلفة من الطائرات".

وكانت وزارة الطيران المدني المصرية أصدرت قرارا بإيقاف الطيار ومساعده في الفيديو المتداول على صفحات التواصل الاجتماعي، الذي يظهر قيادة الفنان محمد رمضان لإحدى الطائرات.

وأوضحت أنه بعد الاطلاع على الفيديو تم التحقق منه، حيث تبين أن المقطع صحيح، وتم بالفعل، وأن الطائرة تابعة لإحدى شركات الطيران الخاصة المصرية.