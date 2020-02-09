الطيار أشرف: محمد رمضان دمرني بعد أن خدع الجميع.. ويناشد!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - فتح الطيار المصري أشرف أبو اليسر الموقوف عن العمل، النار على مواطنه الفنان محمد رمضان، الذي كان سببا في وقفه عن العمل مدى الحياة، بسبب صورة التقطها من كابينة الطيار السائق، ونشرها على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، وحصدت انتقادات لاذعة من قبل المتابعين.

وظهر أبو اليسر، في مقطع فيديو انتشر بمواقع التواصل الاجتماعي كالنار في الهشيم، لخروجه الأول منذ وقفه في سبتمبر الماضي، وكشفه عن كواليس وقفه بسبب محمد رمضان، وشرح حالته منذ وقفه وحتى الآن.

وقال أبو اليسر، إنه خلال رحلته مع الفنان محمد رمضان فى سبتمبر الماضي، طلب الأخير منه أن يأخذ معه صورة تذكارية ليريها لابنه، فوافق بسبب أن الطائرة خاصة وأنه لا يوجد باب فارق بين غرفة القيادة والركاب.

وأضاف أن محمد رمضان دخل عليه أثناء تواجد مساعد الطيار فى الحمام، وطلب منه أخذ صورة معه، ولكن محمد رمضان نشر الصورة دون علمه أو موافقته في فيديو وأغنية.

وأوضح الطيار المصري الموقوف عن العمل، أن ما فعله رمضان يعد أمرا يخالف الأعراف، وهو أن ينشر فيديو غير حقيقي "مفبرك" حتى ظهر أناس يدعون أن محمد رمضان هو من قاد الطائرة، قائلا إن تصرف رمضان أدى إلى أذية الكثير وغلق الكثير من البيوت.

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وتابع أبو اليسر أن الفيديو تسبب في اشتعال أزمة أصبحت قضية رأي عام خلال ساعات قليلة، وتم إيقافه عن العمل وتدمير تاريخه المهني بصورة لا ‏ترضي أحدا، كما تم إيقاف مساعده سنة عن العمل دون أن يتواجد من الأصل في الكابينة أثناء التقاط الصورة، مناشدا الرأي العام أن ‏يحكموا بصورة رحيمة على شخص فقد عمله بسبب صورة عادية وخطأ غير مقصود.

جدير بالذكر أن سلطة الطيران المدني في مصر، كانت قد قررت في وقت سابق، إيقاف قائد الرحلة والطيار المساعد عن الطيران، في تلك الواقعة، وإحالتهما للتحقيق العاجل، على خلفية جلوس الفنان محمد رمضان بكرسي قائد الرحلة، ما اعتبر أنه تسيب قد يؤدي إلى خطورة على حياة الراكبين.

فيما صرح شقيق الفنان محمد رمضان، "محمود"، في وقت سابق، بأن شقيقه سيعوض الطيار المتضرر ماديا، بحيث لا يؤثر إيقافه على حياته والصرف على بيته وأسرته، بقوله إن ما حدث لا يستدعي كل ما حصل من قلق وكلام غريب، حسب قوله.