ياسمين رئيس تؤكد أن الفنان محمد إمام إنسان راقي

القاهرة - لايف ستايل
يعرض للفنانة ياسمين رئيس في دور العرض السينمائية فيلم "لص بغداد"، الذي تتعاون فيه لأول مرة مع الفنان محمد إمام، وتحدثت "رئيس" عن مشاركتها إمام في بطولة الفيلم، وقالت خلال لقاء في برنامج MBCTrending، لتصفه بأنه إنسان راقي في تعامله معها، وكان التفاهم كبيرا بينهما.
أضافت، أن هذا التفاهم والتوافق في كواليس العمل التي كانت مليئة بالمواقف الكوميدية والود، يظهر على الشاشات أمام الجمهور.
وحكت ياسمين عن موقف طريف حدث في الكواليس خلال ارتدائها لنظارة شمسية شكلها غريب، وقالت إن هذه النظارة التي ظهرت بها كانت من اختيار ابنها "سليم" إذ كان يعتقد أنها "لعبة" لكنها اشترتها وأعجبت بها، وعندما ذهبت إلى التصوير بها أعجب بها كل المتواجدين.
"لص بغداد" ينتمي لنوعية أفلام الأكشن الكوميدية، ويدور حول مغامرة كوميدية تقع عندما يقوم أبطال الفيلم بالبحث عن كنز مفقود، والفيلم من إخراج أحمد خالد موسى وتأليف تامر إبراهيم وإنتاج سينرجى فيلمز.
الفيلم من بطولة محمد إمام، وأمينة خليل، وياسمين رئيس، ومحمد عبد الرحمن، وفتحي عبد الوهاب، وصلاح عبد الله، وأحمد رزق، ومن تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى.
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