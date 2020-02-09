محمد صبحي يؤكد أنه يشعر بحزن شديد على فراق الكاتب المسرحي لينين الرملي

قال الفنان محمد صبحي، إنه يشعر بحالة من الحزن الشديد على فراق الراحل لينين الرملى، مشيرًا إلى أن علاقة صداقة قوية جمعته بالكاتب الراحل، وتوفى أمس الكاتب لينين الرملي بعد صراع طويل مع المرض عن عمر يناهز الـ74 عامًا.

وتنتظر أسرة الراحل انتهاء الإجراءات الخاصة بالدفن.

وقدم الراحل العشرات من الأعمال الفنية المختلفة والتي تميزت بالمضمون، فكان آخر أعماله المسرحية "اضحك لما تموت"، والتي تعاون خلالها مع المخرج عصام السيد، والذي كان من بطولة الفنان الراحل محمود الجندي ونبيل الحلفاوي.

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