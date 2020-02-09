قال الفنان محمد صبحي، إنه يشعر بحالة من الحزن الشديد على فراق الراحل لينين الرملى، مشيرًا إلى أن علاقة صداقة قوية جمعته بالكاتب الراحل، وتوفى أمس الكاتب لينين الرملي بعد صراع طويل مع المرض عن عمر يناهز الـ74 عامًا.
وتنتظر أسرة الراحل انتهاء الإجراءات الخاصة بالدفن.
وقدم الراحل العشرات من الأعمال الفنية المختلفة والتي تميزت بالمضمون، فكان آخر أعماله المسرحية "اضحك لما تموت"، والتي تعاون خلالها مع المخرج عصام السيد، والذي كان من بطولة الفنان الراحل محمود الجندي ونبيل الحلفاوي.
قد يهمك ايضاً:
تعرف على أبرز المكرمين في مهرجان الإسكندرية المسرحي العربي منهم محمد صبحي
محمد صبحي يفجر مفاجأة بمناسبة "خبيتنا"
كانت هذه تفاصيل خبر محمد صبحي يؤكد أنه يشعر بحزن شديد على فراق الكاتب المسرحي لينين الرملي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.