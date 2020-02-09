شكرا لقرائتكم خبر عن نانسى ابنة رانيا يوسف تشاركها فى فيلم "أسوار عالية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشارك نانسى ابنة النجمة رانيا يوسف والدتها فى بطولة فيلم "أسوار عالية" حيث تلعب شخصية بنتها ضمن أحداث العمل، المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة، حيث تعد التجربة الأولى لها فى التمثيل ويشارك فى بطولته كل من الفنان أحمد العوضى وراندا البحيرى وآخرون.









وطرحت مؤخرا الجهة المنتجة برومو تشويقى لفيلم رانيا يوسف "أسوار عالية" وظهر فى البرومو كل من الفنانة راندا البحيرى والفنان أحمد العوضى وهو داخل زنزانة، ومن المقرر أن تحدد الجهة المنتجة موعدا نهائيا لطرحه فى جميع دور العرض بالسينمات.

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وتجسد الفنانة رانيا يوسف شخصية نجمة سينمائية وتدخل فى عالم الإدمان من خلال بعض الشخصيات التى تتعرف عليهم فى أحداث الفيلم، وتدخل السجن فترة وبعدها تخرج تحاول العودة إلى الوسط الفنى، لكنها تواجه العديد من الأزمات بعد خروجها من تلك الأزمة، والعمل من بطولة رانيا يوسف وراندا البحيرى وأحمد العوضى وندى بهجت ومحمد عطية، تأليف أمل عفيفى، وإخراج هشام العيسوى.

على جانب آخر تشارك رانيا يوسف فى السينما حاليا، من خلال بطولة فيلم "دماغ شيطان"، والذى يُعرض حاليا داخل دور العرض السينمائية، بعدما طُرح 22 يناير الماضى، ليكون أول أفلام رانيا فى 2020، ويشارك فى بطولته باسم سمرة وسلوى خطاب وعمرو عابد ووليد فواز ونادية خيرى وياسر الزنكلونى وضيفة شرف مى فخرى، وأشرف طلبة والعمل من تأليف عمرو الدالى، وإخراج كريم إسماعيل، وتدور أحداثه حول تعرض أسرة لحادث كبير نرى كيف يتم التعامل معه وأثناء ذلك تحدث لأحد أفراد الأسرة مشاكل كثيرة كلها تأتى صدفة.

ويعرض للفنانة رانيا يوسف حاليا على إحدى المنصات الرقمية مسلسل "مملكة إبليس" يضم عددا كبيرا من النجوم بجانب رانيا يوسف، مثل: غادة عادل، سلوى خطاب، إيمان العاصى، أحمد داود، كريم قاسم، صبرى فواز ومن تأليف محمد أمين راضى، والذى سبق أن قدّم عددًا من الأعمال الدرامية المختلفة، منها: "السبع وصايا"، "العهد"، "نيران صديقة" وحقق نجاح كبير حتى الآن.