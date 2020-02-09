شكرا لقرائتكم خبر عن كاظم الساهر يحيى حفلين غنائيين فى السعودية.. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المطرب العراقى كاظم الساهر لإحياء حفلين غنائيين داخل المملكة العربية السعودية، على أن يكون الحفل الأول على مسرح أبو بكر سالم فى الرياض يوم الأربعاء 12 من شهر فبراير الجارى، أما الحفل الثانى سيكون فى مدينة جدة يوم الخميس 13 من نفس الشهر، ويقدم خلال الحفل باقة كبيرة من أغنياته التى يحبها جمهوره على مستوى الوطن العربى.

وطرح المطرب العراقى كاظم الساهر، نسخة جديدة من أغنيته الوطنية "سلام عليك"، بالتزامن مع الاحتجاجات التى تشهدها بغداد ومدن العراق، والذى جاء بلحن يختلف قليلًا عن اللحن السابق للأغنية، ويأتى التوزيع الجديد للأغنية بالتزامن مع الاحتجاجات العراقية.

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وكانت انتشرت صورة على مواقع التواصل الاجتماعى، يظهر فيها الفنان كاظم الساهر وهو يقف أعلى برج المطعم التركى فى بغداد، الذى يطلق عليه جبل أحد والذى يعتصم به الثوار فى العراق، الأمر الذى أثار جدلًا واسعًا بين المتظاهرين العراقيين حول صحة الصورة من عدمه.

فور انتشار الصورة تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعى مع كثير من التعليقات، ومنها أن كاظم الساهر أخيراً وصل إلى العراق وشارك فى التظاهرات، وأنه قد يتعرض للخطف، وكان التعليق اللافت: "الرجال عند الشدائد تظهر"، وذلك حسب ما نشرته صحيفة السومرية العراقية.

وفى وقت لاحق تبين أن هذه الصورة تعود لرجل عراقى شارك بتظاهرات العراق، لكنه يتمتع بشبه كبير جدًا بينه وبين كاظم الساهر، ورغم الشبه الواضح بين الرجل صاحب الصورة والقيصر إلا أنّ بعض جمهور الساهر نفى وجود أى شبه بينهما.