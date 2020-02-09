فيديو| ماجد المصري يمارس التمارين الرياضية في الجيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
شارك الفنان ماجد المصري جمهوره بمقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".
وظهر المصري، في الفيديو، وهو يمارس التمارين الرياضية الشاقة من داخل "الجيم"، وعلق: "بسم الله توكلت على الله، مساء الفل على الغاليين".
وكان آخر أعمال الفنان ماجد المصري، مسرحية "لوكاندة الأوباش"، التي عرضت في موسم الرياض بالسعودية، وشارك في بطولتها: حسن الرداد، ومايا دياب، وحمدي الميرغني، وهالة فاخر، وبدرية طلبة، وسعد الصغير، وإنجي على، وإخراج أشرف زكي.
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