فيديو| ماجد المصري يمارس التمارين الرياضية في الجيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شارك الفنان ماجد المصري جمهوره بمقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهر المصري، في الفيديو، وهو يمارس التمارين الرياضية الشاقة من داخل "الجيم"، وعلق: "بسم الله توكلت على الله، مساء الفل على الغاليين".

وكان آخر أعمال الفنان ماجد المصري، مسرحية "لوكاندة الأوباش"، التي عرضت في موسم الرياض بالسعودية، وشارك في بطولتها: حسن الرداد، ومايا دياب، وحمدي الميرغني، وهالة فاخر، وبدرية طلبة، وسعد الصغير، وإنجي على، وإخراج أشرف زكي.