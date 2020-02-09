صورة| إدوارد رفقة ياسمين صبري في كواليس "الفرصة الثانية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشر الفنان إدوارد صورة من كواليس مسلسل "الفرصة الثانية"، المقرر عرضه ضمن السباق الرمضاني المقبل 2020، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام". وظهر إدوارد في الصورة رفقة الفنانة ياسمين صبري، والمخرج مرقس عادل، وعلق: "من تصوير الفرصة الثانية، رمضان 2020". مسلسل "فرصة ثانية" إنتاج شركة سينرجي، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، معالجة درامية محمد سيد بشير، وإخراج مرقس عادل، ومن بطولة ياسمين صبري، أحمد مجدي، محمد دياب، أحمد الشامي، هبة مجدي، آيتن عامر.

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