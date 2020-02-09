ريا أبي راشد تنشر صورا وفيديوهات من الاستعداد لحفل الأوسكار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت المذيعة اللبنانية ريا أبي راشد مجموعة من الصور، خلال وجودها في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا، بالولايات المتحدة الأمريكية، لحضور حفل الأوسكار، الذي يقام فجر يوم الإثنين، بتوقيت القاهرة، عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

وظهرت ريا في الصور بإطلالة كلاسيكية، مرتدية بدلة من اللون الأبيض والأسود.

كما نشرت ريا فيديوهات من الاستعدادات للحفل عبر خاصية الاستوري على موقع إنستجرام.