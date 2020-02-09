تراند اليوم : هجوم ناري من الطيار الذي فٌصل من عمله بسبب محمد رمضان: خرب بيتي ومسألش فيا

شن الطيار أشرف أبو اليسر هجوما شرسا على الفنان المصري محمد رمضان بعد توقيفه عن العمل بسبب ظهور "رمضان" معه في كابينة القيادة.

وقال "أبو اليسر" في تصريحات تلفزيونية: محمد رمضان طلب مني التقاط صورة لكي يريها لطفله الصغير و وافقت بشرط ألا ينشر الصورة ، وطلبت منه ألا يضغط أي شيء أثناء التقاط الصورة .

وأضاف: بعدها وجدته نشر الصورة وأدركت أن الأمور سيؤدي إلى خراب بيتي وهو ما حدث بالفعل وفي رحلة العودة شرحت له خطورة الموقف فأكد أنه سوف يستخدم علاقاته لإنهاء الأزمة وهو ما لم يحدث.

وتابع: لست غاضبا من وقفي عن العمل لأنه لا يوجد مبرر لتواجد محمد رمضان في كابينة الطائرة لكنه خرج بعد ذلك وأكد أنه سيعوضني عن الضرر الذي لحق بي لكنه لم يفعل شيئا وحاولت الذهاب له في مكتبه ولم أجده فتكلمت مع محاميه وأخبرته أن ما فعله محمد رمضان خراب بيوت.

