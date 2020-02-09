بالفيديو: بثينة الرئيسي بالجلباب وعبد الله بهمن يصفها بالعجوز

تداولت الصفحات الفنية فيديو تظهر فيه الفنانة العمانية، بثينة الرئيسي باطلالة غير متوقعة، حيث تخلت عن الملابس الجميلة والمكياج وتسريحة الشعر وإرتدت الجلباب، الأمر الذي دفع صديقها الفنان الكويتي، عبد الله بهمن الى السخرية منها.

ووجه بهمن كلامة لبثينة بطريقة ساخرة، قائلا أنه لم يتعرف عليها، وأنها أصبحت تشبه العواجيز وفي كبر سن والدته، ماتسبب في إحراج الفنانة الشابة.

من جهة أخرى، هاجم متابعوا بثينة الرئيسي، الفنان حسين المهدي الذي سخر من فنانتهم من خلال كواليس مسلسل (محمد علي ورد)، الذي تشارك فيه الرئيسي، ومن المقرر عرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2020.

وظهر الفنان في الفيديو ساخرًا من زميلته في العمل، حيث قال: (يا جماعة طقيت) أي ضربت ( بثينة طراق.. وطاحت شامتها)، ثم حرك كاميرا هاتفه المحمول باتجاه بقعة سوداء على الأرض وانفجر في نوبة من الضحك.