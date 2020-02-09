شكرا لقرائتكم خبر عن هانى الأسمر ينضم إلى مسلسل "ولاد إمبابة" ويبدأ تصويره خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم الفنان هانى الأسمر إلى فريق عمل مسلسل "ولاد إمبابة" الذى يشارك فى بطولته فريدة سيف النصر وأحمد شيبة وسعد الصغير وشمس ونادر أبو الليف وعبد الله مشرف ومراد فكرى ومحمود فارس وإسماعيل فرغلى ومحمد فاروق ونجوم فرق المهرجانات أوكا وأورتيجا ويسرا المسعودى وبوسى شاهين، وآخرون ومن تأليف أيمن بكرى، وإخراج حاتم صلاح الدين، ويجسد هانى أحد الأدوار الرئيسية فى العمل المقرر بدء تصويره خلال الأيام القليلة المقبلة ويتم طرحه فى موسم رمضان المقبل، وينتمى إلى طبيعة الأعمال الكوميدية.

وعرض لهانى حسن الأسمر مؤخرا مسرحية "عربى منظرة" وحقق نجاحا كبيرا من خلال الشخصية الذى قدمها ضمن أحداث العمل، الذى ضم عددا كبيرا من الفنانين منهم سامح حسين، وسليمان عيد، إيمان السيد، طاهر أبو ليلة، الفنانة القديرة نادية شكرى، أحمد الحلوانى، طارق جلال، إيمى طلعت زكريا، شهد يسري، من إخراج هشام عطوة، تأليف طارق رمضان، ديكور وملابس وائل عبدالله، ألحان محمد مصطفى.

ومن المعروف أن هانى الأسمر نجل المطرب الراحل حسن الأسمر هو أحد نجوم الأغنية الشعبية على مدار العقود الماضية، الذى تربع على عرش الأغنية الشعبية لسنوات، خصوصاً خلال فترة التسعينيات من القرن الماضى، ومن أشهر أغانيه" كتاب حياتى "، و" متشكرين "، و"أعملك إيه حيرتنى"، و"على فين ياهوى"، و"أنا أهه وأنت أهه"، و"أشكى لمين"، و"أدلع ياحلو"، و"الله يسامحك"، و"حرامى القلوب"، و"رمشو"، و"طعم الأيام"، و"كان نفسى"، وغيرها من الأغانى الشعبية التى أثرت وأسعدت جيل كامل.