شكرا لقرائتكم خبر عن رامى جمال وأحمد كامل فى حفل واحد 21 فبراير.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيى النجمان رامى جمال وأحمد كامل، حفلا غنائياً يوم 21 فبراير الجارى فى التجمع الخامس بمسرح المنارة، ومن المقرر حضور عدد ضخم من جمهور النجمين بالإضافة إلى حضور الشخصيات العامة والإعلاميين وبعض الفنانين.

ومن المقرر أن يقدم "جمال" خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغانيه التي يحبها منها " ليالينا"، "راح لحاله"، "ما تظلمنيش"، "دى العيون"، "فوق"، "أوعدينى"،"قدامى"،"حكاية روح"،"تعدى سنين"،"جيتلك"، وعدد من أغانى ألبوم الجديد يحمل اسم "أنا لوحدى".

كما من المقرر أن يقدم أحمد كامل عدد من أغانى متنوعة هما "كانسر"، و"ولا بننسى"، و"ماتزعليش"، و"مابقتش أخاف"، و"يا ليل"، و"مش شرط"، و"كان فى طفل"، و"مجاذيب" وغيرها.

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رامى جمال تعاون فى ألبومه الجديد "أنا لوحدى" مع الشعراء تامر حسين، ومحمد عاطف، وجمال الخولى، وأحمد الملكى، وشادى نور، وأحمد عرفان، ورقية عبد العزيز، ومصطفى حسن، ومحمد أبو نعمة، أما المحلنين فهم، بلال سرور، ومحمد أنيس، وياسر نور، ومدين، بينما التوزيع الموسيقي فكان لكل من توما، ونادر حمدي، وشريف مكاوى، وأحمد إبراهيم، وأحمد المغربى، ووسام عبد المنعم، وكريم عبد الوهاب، وشارك رامى جمال فى الألبوم كملحن حيث قدم ما يقرب من 9 أغنيات.

يذكر أن آخر ألبومات رامى جمال، بعنوان "ليالينا" والذى طرحه قبل عام، وضم 17 أغنية وحقق نجاحًا كبيرًا وقتها، وكان من ضمن أغنياته: "بحاول أنساكى" و"راح لحاله" و"مفيش منها" و"هخونك" و"النظرة الأولى" و"فوق"، وما اتكلمناش"، و"لولا"، و"مش كفاية"، و"جربت أنساك"، و"ليالينا"، و"من كتير"، و"أنساها ليه"، وتعيشي ليا"، و"ماتظلمنيش"، و"دي العيون".

ويعد أحمد كامل من أكثر المطربين الشباب فى مجال المزيكا البديلة بمصر، وتحقيقًا لمشاهدات عالية لأعماله الغنائية، وعرف بلقب "ابن الليل" نظرًا لأغنيته الشهيرة "يا ليل" التى ظهرت العام الماضى وكسرت مشاهداتها حاجز الـ12 مليونا، وحقق انتشارًا واسعا مؤخرًا بأحدث أغنياته "مبقتش أخاف من الليل"، والتى تربعت على عرش تريندات اليوتيوب على مدار أسبوع، وتجاوزت مشاهداتها حاجز الـ 14 مليون مشاهدة.