لهذا السبب قد يكره براد بيت الباتشينو بسبب "الإيرلندي"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كلما اقترب اسدال الستار علي حفل الأوسكار كلما تكهن كثيرون بأسماء النجوم والنجمات من أصحاب الحظ السعيد الذين سينالوا الجائزة هذا العام، حيث تتجه الأنظار إلي كافة الأعمال التي تم طرحها العام الماضي في محاولة لتخمين الفائز.
وبين العديد من النجوم والنجمات الذين أبهرونا خلال أفلامهم في 2019، تتجه الأنظار إلي النجم براد بيت، خاصة أنه لم ينل طوال مشواره الفني الممتلىء باعمال عظيمة بأية جائزة من جوائز الأوسكاررغم الأدوار الهامة الذى لعبها في مشواره.
ومع اقتراب الحفل توقع كثيرون استمرار عقدة الأوسكار بالنسبة للنجم الشهير، وذلك بعدما تكهن الغالبية العظمي أن الجائزة ستذهب بنسبة كبيرة إلي نجم آخر هو الباتشينو، وذلك بعدما توج الأخير بأكثر من جائزة حول دوره في فيلم "الايرلندي"، وبالتالي تم ترشيحه لجائزة أوسكار أفضل ممثل مساعد، وبالتالي فإنه حالة ذهاب الجائزة لـ الباتشينو، سيستمر براد بيت في الاكتفاء بحضور مراسم توزيع الأوسكار بهدف المشاهدة فقط، ولن يصعد لاستلام أي جائزة لعام جديد، ولكن تلك المرة قد تكون بسبب الباتشينو الذى يعد احداً من أبرز نجوم هوليود في تاريخها الطويل بعدما رآه كثيرون أفضل ممثل علي الساحة الفنية طوال سنوات.
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