محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
أكد المخرج عثمان أبو لبن، أن الفنانة اللبنانية كارول سماحة ستقدم أغنية فيلم "توأم روحي"، بطولة حسن الرداد.
وقال عثمان، خلال لقائه في برنامج "the insider": "لست مفضلا للرومانسية أو غيرها، قدمت الأكشن من قبل، القصة الجيدة هي من تدفعني لإخراج العمل".
وحسبما ذكر البرنامج فإن مشاهدة الفيلم تم تصويرها في القاهرة وباريس.
وهذه ليست المرة الأولى التي يتعاون فيها "أبو لبن" مع الفنانة كارول سماحة، فسبق وأن تعاونا في فيلم "أحلام عمرنا"، وغنت كارول أغنية "أنا قلبي ليه حاسس بالشكل ده".
"توأم روحي" تأليف أماني التونسي، بطولة حسن الرداد، أمينة خليل، وعائشة بن أحمد، إخراج عثمان أبو لبن.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو| عثمان أبو لبن يكشف عن مطربة أغنية فيلم "توأم روحي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.