فيديو| عثمان أبو لبن يكشف عن مطربة أغنية فيلم "توأم روحي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أكد المخرج عثمان أبو لبن، أن الفنانة اللبنانية كارول سماحة ستقدم أغنية فيلم "توأم روحي"، بطولة حسن الرداد.

وقال عثمان، خلال لقائه في برنامج "the insider": "لست مفضلا للرومانسية أو غيرها، قدمت الأكشن من قبل، القصة الجيدة هي من تدفعني لإخراج العمل".

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وحسبما ذكر البرنامج فإن مشاهدة الفيلم تم تصويرها في القاهرة وباريس.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتعاون فيها "أبو لبن" مع الفنانة كارول سماحة، فسبق وأن تعاونا في فيلم "أحلام عمرنا"، وغنت كارول أغنية "أنا قلبي ليه حاسس بالشكل ده".

"توأم روحي" تأليف أماني التونسي، بطولة حسن الرداد، أمينة خليل، وعائشة بن أحمد، إخراج عثمان أبو لبن.