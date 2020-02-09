في اجتماع "شرم الشيخ السينمائي".. إلهام شاهين: "دعم الدولة مهم لجذب السينمائيين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

عقدت اللجنة العليا لمهرجان شرم الشيخ السينمائي، برئاسة المخرج هاني لاشين، وبحضور النجمة إلهام شاهين، رئيس شرف المهرجان والكاتب الصحفى جمال زايدة، رئيس المهرجان، اجتماعا مساء أمس، لبحث كل التفاصيل المتعلقة بالمهرجان.

وتحدثت الفنانة إلهام شاهين عن طموحها بأن ترى مهرجانا دوليا كبيرا في شرم الشيخ يعكس ثقافة مصر، ويجذب السينمائيين من مختلف أنحاء العالم، مؤكدة أهمية دعم الدولة والقطاع الخاص لمهرجانات السينما، باعتبارها أحد أهم وسائل تدعيم القوة الناعمة للدولة المصرية.

وحضر الاجتماع أعضاء اللجنة العليا وهم الفنان أحمد عبدالعزيز، والفنان علي الحجار، ومديرو التصوير كمال عبدالعزيز، والدكتور سمير فرج، والفنانة سلوى محمد علي، والدكتورة عزة أحمد هيكل، عميد كلية اللغة والأعلام بالأكاديمية العربية البحرية، والكاتبة والناقدة السينمائية آمال عثمان، والموسيقار راجح داود، والدكتور إيمن الشيتي، عميد كلية السينما بجامعة بدر، وسامح عبد لفتاح مدير قناة الغد، وعلي القليوبي، عضو مجلس أمناء مؤسسة نون للثقافة والفنون، والفنان أشرف سرحان، منسق المهرجان، والكاتبة سحر عبد الرحمن، وكاتبة السيناريو عبير سليمان، مساعدة رئيس المهرجان .

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وأشار الفنان على الحجار إلى ضرورة أن تعبر مهرجانات السينما وبالتحديد مهرجان شرم الشيخ عن النهضة الثقافية لمصر، وإظهارها بالشكل اللائق من خلال تكاتف كل الأطراف، لأهميتها فى عودة التراث الفنى الجميل إلى مصر.

وأعلن الكاتب الصحفى جمال زايدة، رئيس مهرجان شرم الشيخ السينمائي، التفاصيل الكاملة والترتيبات الخاصة بإقامة المهرجان فى الفترة من 20- 26 يونيو المقبل، مشيرا إلى أن الهدف هو إقامة مهرجان سينمائى احترافى يتفاعل معه السينمائيون فى مصر والعالم العربي، والعالم يركز على قضايا الشباب والسينما المستقلة.

وأكد المخرج هانى لاشين أن اللجنة تشارك بكامل أعضائها في بذل كل الجهد لإنجاح المهرجان.