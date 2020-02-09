فيديو| أحمد إبراهيم عن أنغام: "لو ملقناش تفاهم ممكن تشتغل مع حد تاني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشف الموزع أحمد إبراهيم، عن تعاونه الجديد مع زوجته الفنانة أنغام، في الألبوم المقبل، بعد النجاح الذي حققاه في ألبوم "حالة خاصة جدا".

وقال إبراهيم، خلال لقائه في برنامج "Et" بالعربي: "مسيرة أنغام طويلة جدا، وليها بصمات مع ناس كتير، أنا بتكلم عن أنغام الفنانة فيه بينا كمياء وتفاهم وإخلاص، ووارد جدا لو ملقناش التفاهم دا يكون في موزعين غيري يشتغلوا معاها، ومش بس أحمد نجح مع أنغام، في ناس كتير نجحت".

وعن ارتباط اسمه بالفنانة أنغام كونه زوجها قال: "لكل مجتهد نصيب، أكيد أنا اجتهدت عشان أوصل لمكانة معينة".

Advertisements

وعن تعاونه مع نانسي عجرم، قال: "انتهيت من تسجيل أغنية حاليا، والأسبوعين الماضيين سجلنا الأغنية الأولى".

وهذة ليست المرة الأولى التي يتعاون فيها الموزع أحمد إبراهيم ونانسي، فسبق وأن تعاونا في أغنية "ظبت وخطت"، "مين اللي ماعندو"، "وراهنت عليك"، "مقسومة نصين"، "الحب زي الوتر".

وعن تعاونه مع إليسا، قال أحمد إبراهيم: "أنا بحب التعاون مع إليسا، وطعم النجاح معاها مختلف، وحاليا وزعت أغنية حبة اهتمام لها، وبالفعل غنتها، من الثلاثة أغاني في الألبوم، الأغاني هاتكون باللهجة المصرية".