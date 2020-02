Oscar 2020: التحضيرات الأخيرة للحفل المرتقب

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 9 فبراير 2020 04:42 صباحاً - يجهد منظمو حفل توزيع جوائز الأوسكار في إنهاء التحضيرات للحفل المرتقب لجوائز الأوسكار المرتقب مساء غد.



وبدأ العمال في وضع السجادة الحمراء خارج مسرح دولبي الأسطوري في لوس أنجلوس والذي سيستضيف الحفل.



ويقام حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2020 في لوس أنجلوس مساء غد ، وانتهى موظفو الإنتاج من تحضير المسرح في مسرح دولبي الأسطوري.



كما شوهدت أطقم من العمال وهي تضع السجادة الحمراء خارج المبنى وتضع اللمسات الأخيرة في المراحل المختلفة والديكور.

وتظهر الصور منصات إضاءة صاعدة وقطع من الورق المقوى لتمثال أوسكار يجري تثبيتها خارج المكان.



وسيكون الإعداد الخارجي في شارع هوليوود بوليفارد هو المكان الذي يقف فيه النجوم على السجادة الحمراء قبل أن يتوجهوا إلى داخل المسرح لحضور الاحتفال.

تحضيرات حفل الأوسكار





ومن بين الوجوه الشهيرة التي يُتوقع أن تصل إلى السجادة الحمراء مساء غد ، هناك مرشّحون من بينهم براد بيت وسكارليت جوهانسون ومارغوت روبي.



وسيكون الاحتفال نفسه بمثابة صدام بين العمالقة حيث يتواجه كوينتين تارانتينو ومارتن سكورسيزي ب 10 ترشيحات لكل منهما.



تم ترشيح كلا المخرجين لجوائز عدة ، بما في ذلك أفضل مخرج وأفضل صورة لأحدث أفلامهما ،once upon a time ..in hollywood و فيلم the Irishman ، على التوالي.



لم تكن هي الأفلام الوحيدة التي حصلت على ترشيحات متعددة من جوائز الأوسكار.



فقد حصل Jojo Rabbit على ستة ترشيحات ، كذلك فيلم Little Women ، وتم ترشيح Bombshell لثلاث جوائز.

ويعد فيلم كوينتين تارانتينو once upon a time ..in hollywood المرشح الأكبر للفوز بجائزة أفضل فيلم في حفل توزيع جوائز الأوسكار بعد نجاحه في اختيار النقاد الليلة الماضية.



وكان الفيلم - بطولة براد بيت وليوناردو دي كابريو - تفوق على منافسيه بما في ذلك 1917 ،the Irishman و فيلم marriage story.



وللسنة الثانية على التوالي ، سيكون العرض المرتقب من دون مضيف.



وكانت مراسم الحفل الماضي في العام 2019 قد وقع في مشكلة حين استقال كيفن هارت من منصبه في اللحظة الأخيرة بعد سلسلة من التغريدات المثلية التي أثارت جدلاًواسعاً في الأوساط العالمية.

واستعاض المنظمون عنه حينها بعدد من النجوم لتقديم الجوائز المختلفة.. تولى عدد من النجوم المهمة ، بما في ذلك تينا فاي وأيمي بوهلر ، مسؤولية أجزاء من العرض بدلاً من أن يكون هناك مقدم واحد يتصدر المشهد.



وكان جيمي كيميل آخر مضيف يقدم حفل توزيع جوائز الأوسكار في عام 2018.

وأكد القائمون على الحفل الأهم في هوليوود، أنهم بصدد التخطيط لتكريم نجم كرة السلة الراحل ​كوبي براينت​، خلال الحفل الذي سيقام في 9 شباط / فبراير المقبل بدورته الـ92.