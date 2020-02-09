شاهد.. سما المصري على البتش باجي في شرم الشيخ

كتب امير فتحي في الأحد 9 فبراير 2020 02:58 صباحاً - نشرت الفنانة المصرية سما المصري مقطع فيديو جديد عبر حسابها على انستغرام ظهرت فيه وهي تركب البيتش باجي في شوارع شرم الشيخ.
وكعادتها فإن سما المصري لا توفر اي فرصة لعرض مفاتنها فقد قامت بتصوير قيادتها للباجي من الخلف.
وعلقت سما المصري على الفيديو كاتبة: “والله وقفتي علي البيتش باجي دا وانا سايقاه بين جبال شرم الشيخ اجدع من وقفه رمضان صبحي نفسه علي الكوره…”.
واضافت سما المصري: “احلي وقفه واحلي شرم دا ولا ليبيه..؟”.
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