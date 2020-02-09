دينا ببدلة رقص خضراء في احدث اطلالاتها

كتب امير فتحي في الأحد 9 فبراير 2020 02:58 صباحاً - شاركت الراقصة والفنانة المصرية دينا متابعيها بمجموعة صور من احدث اطلالاتها وذلك عبر حسابها على انستغرام. وظهرت دينا في الصور ببدلة رقص مثيرة باللون الاخضر كشفت الكثير وعرضتها للانتقاد من بعض متابعيها. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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