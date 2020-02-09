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شكرا لقرائتكم خبر عن إعلامية مصرية تكشف تفاصيل جديد في واقعة مقتل ابنها والان مع التفاصيل
الأحد 9 فبراير 2020
مروة ميمي
قالت الإعلامية المصرية مروة ميمي، إن نجلها كريم قتل عمداً وكان يحاول الهروب من القاتل، على عكس ما يروج له البعض.
وأضافت الإعلامية المصرية في مداخلة هاتفية لبرنامج “مساء DMC” مع الإعلامية المصرية إيمان الحصري: “إضافة مصطلح القتل الخطأ على الحادث كما يروج له البعض مرفوض، نجلي أخبرني في يوم الحادث بأنه ذاهب للعب مع أصدقائه وبعد معاينة ضباط المباحث لمكان الجريمة تبين أن كريم وأصدقائه كانوا بيلعبوا بلاي ستيشن وأخبرهم نجل صاحب الشقة أن والده اشترى مسدس جديد وأحضر المسدس وقام بحشوه بالرصاص الحي”.
وتابعت: “حدث تحرش بدني بابني.. وقام القاتل بمطاردته بالسلاح لإرهابه داخل شقتهم.. ابني حاول الاختباء من القاتل وعندما احتمى بباب غرفة وأطل برأسه أطلق الجاني عليه الرصاص فقتله”.
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