سمية الخشاب تطرح أغنية "عربية أنا" عبر يوتيوب

طرحت الفنانة سمية الخشاب أغنيتها الجديدة عربية أنا على طريقة الفيديو كليب، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب". كليب أغنية "عربية أنا" تولى إخراجه اللبنانية راندا قديح، وتم تصويره وسط الجبال على حدود سوريا، في درجة حرارة تصل إلى 5 درجات مئوية. وتعاونت سمية الخشاب في أغنية عربية أنا مع كل من الشاعران حسن محمد وهشام صادق والموزع الموسيقي محمود الشاعري، وقامت بوضع ألحانها بنفسها.

وتم تصوير الفيديو كليب على مدار يومين وتوقف التصوير أكثر من مرة بسبب سقيع الطقس، وتحمل كلمات الأغنية رسالة قوية لكل نساء الوطن العربي. تقول كلمات الأغنية عربية أنا.. قالوا فيها الجمال هبة من ربنا.. القوام والدلال عربية أنا والتاريخ ياما قال عربية أنا.. شمس وقت الغروب عربية أنا صعب عنها تتوب وعربية أنا.. أقوي من الخيال".

قد يهمك أيضا:

سمية الخشاب تشعل السوشيال ميديا في أحدث ظهور لها

سمية الخشاب تشعل السوشيال ميديا