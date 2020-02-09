تعرف على تفاصيل حفل يارا وآدم في "عيد الحب"

يحتفل النجمان أدم ويارا، بـ"عيد الحب"، يوم 15 فبراير من الشهر الجاري، بأحد الفنادق الكبرى في لبنان.
ومن المقرر أن تغني يارا، عدد من أغانيها الشهيرة مع جمهورها اللبناني، وينتظر أيضاً جمهور أدم، أغانيه المعروفة من بينها "قولو للي أكل الحرام يخاف وهذا أنا وأغاني أخر ألبومه أول حب، الذي طرحه عام 2018.
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