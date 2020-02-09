مؤلف "إبراهيم الأبيض" يكشف سر المشاهد المحذوفة

بعد 11 عامًا من طرح فيلم "إبراهيم الأبيض" في دور العرض السينمائية، كشف مؤلف الفيلم الفنان والسيناريست عباس أبو الحسن، عن السبب الذي دفع المخرج مروان حامد، لحذف العديد من المشاهد.

نشر أبو الحسن، بوستر الفيلم عبر حسابه الشخصي على موقع انستغرام، وعلق عليه مستعيدًا كواليس إعداده، حيث كتب: "كتير كانوا عايزين يقروا السيناريو الأصلي لفيلم إبراهيم الأبيض، السيناريو كتبته أول مرة سنة ١٩٩٩، وعرضته على مروان حامد، بعد ما شفت فيلمه القصير، لي لي، وانبهرت به وكان يقيني إنه أقدر حد يعرف يجيب روح ومزاج الفيلم النفسي".

تابع: " قابلت مروان وبدأت رحلة ١٠ سنين بنحاول نعمل الفيلم، قابلنا فيها تقريبًا كل منتجين مصر وكنا مستقرين على نفس الكاست والكرو وقدرنا بعد مشوار طويل جدا مضني ومحبط إننا نعمله بالظبط زي ما احنا عايزينه، الفرق بين أول نسخة، ونسخة التصوير وفرق الـ ١٠ سنين، بسيط جدا يكاد يكون معدوم والنص صمد زي ما هو".

أردف: "هتلاقو فرق بين السيناريو والفيلم بمعنى إن مشاهد كتيره موجودة في السيناريو مش موجودة في الفيلم وده لسببين أساسيين: السبب الأول إن نسخة المخرج النهائية كانت أطول بكتير من اللي الموزع عايزه، وكان هيضطر يضحي بحفلة في اليوم عشان طول الفيلم، السبب التاني إن مش كل حاجة اتصورت مروان كان راضي عنها، وحذف مشاهد عديدة بإرادته لأسباب فنية مختلفة لا مجال للخوض فيها، يظل الفيلم النهائي ممتع ومرضي جدا لي كمؤلف وكمشاهد".

فيلم "إبراهيم الأبيض" بطولة أحمد السقا، محمود عبد العزيز، هند صبري، عمرو واكد، باسم سمرة، حنان ترك، ومن تأليف عباس أبو الحسن، وإخراج مروان حامد.

Advertisements

قد يهمك أيضا:

أحمد السقا يؤكد أنه يحب العمل مع مني زكي ويكشف سبب غيابه عن موسم رمضان

أحمد السقا يوضح حقيقة مشاركتة مع أمير كرارة في "الاختيار"