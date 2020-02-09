أشرف زكي يكشف عن موعد عزاء لينين الرملى

القاهرة - لايف ستايل
أكد الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، أن صلاة الجنازة على الكاتب المسرحي الراحل لينين الرملى قد تمت في أجواء عائلية، وقد تم الاستقرار على يوم الإثنين موعدًا للعزاء بمسجد عمر مكرم.
وقدم الراحل العشرات من الأعمال الفنية المختلفة والتي تميزت بالمضمون، فكان آخر أعماله المسرحية "اضحك لما تموت"، والتي تعاون خلالها مع المخرج عصام السيد، والذي كان من بطولة الفنان الراحل محمود الجندي ونبيل الحلفاوي.
وعلى مستوى السينما ابتعد لينين عنها لفترات طويلة، حيث لم يقدم أي عمل سينمائي منذ 18 عامًا، حيث كانت آخر أعماله فيلم "النعامة والطاووس" للزعيم عادل إمام، ولاقى العمل نجاحًا كبيرًا وقت عرضه.
وتوفى امس الكاتب لينين الرملي بعد صراع طويل مع المرض عن عمر يناهز الـ74 عامًا.
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