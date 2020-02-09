بمكياج جذاب مايا دياب تستعرض جمالها على إنستجرام

نشرت الفنانة مايا دياب، صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".
وظهرت مايا دياب با اطلالة جذابة، نالت اعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.
واعتمدت مايا دياب، على ترك شعرها على كتفيها، ووضعت مايا بعض اللمسات من المكياج الجذاب، ولم تتكلف فى ارتداء أي من الإكسسوارات.
يذكر أن احدث أعمال المطربة اللبنانية مايا دياب، كليب يا نور العين، والذى حقق نجاحًا كبيرًا وحصل حوالى 3 ملايين و600 ألف مشاهدة على يوتيوب.
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