«1917» يتخطى ربع مليار دولار في شباك التذاكر العالمي

القاهرة - لايف ستايل يواصل فيلم الدراما "1917" للمخرج سام ميندز، حصد الإيرادات بشباك التذاكر العالمي، منذ طرحه بصالات السينما قبل 5 أسابيع.

وبلغت حصيلة الفيلم الإجمالية 253.1 مليون دولار في شباك التذاكر العالمي، حقق منها 122.5 مليون دولار بالصالات الأمريكية و130.6 مليون دولار في السوق الأجنبية. وقدرت تكلفة الفيلم الإنتاجية 90 مليون دولار تقريبًا. وفقا لموقع "بوكس أوفيس موجو".

وتدور أحداث الفيلم خلال الحرب العالمية الأولى في عام 1917، حول جنديين بريطانيين شابين، يتم تكليفهما بمهمة مستحيلة تتخلص في إيصال رسالة في عمق أراضي العدو، فيجدان نفسيهما يسيران مباشرة في فخ مميت. الفيلم بطولة: ريتشارد مادن، بيندكت كامبرباتش، مارك سترونج، كولين فيرث، أندرو سكوت. قد يهمك أيضا: تحويل فيلم "Parasite" لسلسلة تلفزيونية قصيرة 18 مليون دولار حصيلة فيلم "نساء صغيرات" في 72 ساعة

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