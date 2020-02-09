شكرا لقرائتكم خبر عن عبير صبرى: تخوفت من الشر في "الأخ الكبير" والجمهور انقسم حول الشخصية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الفنانة عبير صبرى أنها تعيش حالة من السعادة الكبيرة بسبب ردود الأفعال الإيجابية والنجاح الكبير الذى يحققه مسلسل "الأخ الكبير" مع النجم محمد رجب والذى يعرض حالياً على شاشة cbc وتصدر مؤشرات البحث على جوجل خلال الأيام الماضية لافتة أنها تعتبر الفترة الحالة من أكتر الأوقات التي شعرت فيها بالنجاح سواء في الشارع أو حتى على السوشيال ميديا".

وأشارت عبير لـ"الخليج 365" أنها لم تكن تتوقع كل هذا النجاح حول المسلسل وقالت:"الأخ الكبير" شادد الناس جدا ومتعاطفين مع الأحداث، وأنا شايفة دا في الشارع فالناس اللى بتقابلنى بتكلمنى على العمل ودورى فيه وكمان على السوشيال ميديا، والحقيقة أنى كنت متخوفة في البداية من تقديم دور "سوزى" الشرير جداً إلا أن المخرج إسماعيل فاروق تحدث معى وطمنى وأكد لى أنى سأقدمه بشكل جيد ومختلف".



عبير صبرى

وأوضحت عبير أن الأبرز في الشخصية أن الجمهور انقسم حولها لافتة:"القلق كان بسبب كمية الشر الغير طبيعة في الدور، ولكن جاء بالتدريج مع الأحداث ولذلك ظهر بشكل مميز، وأصبحت حالياً أقرأ كل التعليقات التي تصلني على السوشيال ميديا سواء ما كان يشيد بى أو يكرهنى لأن الكره هو نجاح في حد ذلك لأنه يدل على تقديمى للدور كما يجب وهذا أسعدنى أكثر".

وتابعت عبير:"مبسوطة جداً من أجل محمد رجب لأنه فنان مهم ومجتهد ودؤوب ومحترم جداً مع الكل في التصوير ويستحق النجاح وسعدت بالعمل معه، وأيضاً المخرج إسماعيل فاروق فاعتبره تميمة حظ لى بعدما عملنا سويا في "اللى اختشوا ماتوا" وقدمت دور أحببته، وفى المسلسل عامل مجهود وشغل مميز جدا الكل بيتكلم عليه، وأوجه الشكر لشركة "سينرجى" لأنها تحاول تقديم أعمال مهمة ومحترمة وتربط الشارع بموضوعات إيجابية مع توفير كل العناصر لهذه الأعمال".



الفنانة عبير صبرى

يذكر أن مسلسل "الأخ الكبير" ينتمي لنوعية أعمال الـ 45 حلقة وهو تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج اسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رجب، عبير صبرى، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكى، محمود حجازى، رندا البحيرى، هاجر أحمد، ايهاب فهمى، محسن منصور، رانيا ملاح، أحمد حلاوة، عمرو عبد العزيز، أحمد امام وزينة منصور وتدور أحداثه في اطار شعبى.

Advertisements



عبير صبرى



تعليق الجمهور على دور عبير صبرى



تعليق الجمهور على دور عبير صبرى



تعليق الجمهور على دور عبير صبرى



تعليق الجمهور على دور عبير صبرى (4)



تعليق الجمهور على دور عبير صبرى