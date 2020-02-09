شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أول صورة للنقيب محمد إمام من كواليس مسلسل "الاختيار" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منذ الإعلان عن التحضير لمسلسل "الاختيار" الذى يتناول قصة حياة الشهيد أحمد المنسي، والذي يلعب دوره النجم أمير كرارة، وقطاع كبير من الجمهور ينتظر بكل شغف هذا العمل لما له من أهمية كبيرة، حيث يسلط الضوء علي واحد من الأبطال ممن ضحوا بحياتهم واستشهدوا جراء الحرب على الإرهاب.

مسلسل "الاختيار" من المفترض أن يضم عددا من نجوم الشرف منهم النجم محمد إمام، والذى انتهى مؤخرا من تصوير مشاهده كضيف شرف ضمن أحداث المسلسل، والذى يلعب فيه دور ضابط جيش برتبة نقيب، مثلما يظهر خلال الصورة التي ننشرها للمرة الأولي للنجم الكبير.

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مسلسل "الاختيار" يتناول للمرة الأولى فى الدراما المصرية حياة أحمد صابر المنسى، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ومن المقرر أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية في حياة البطل الراحل، والمسلسل من بطولة أمير كرارة، أحمد العوضى، وتأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى فى رابع تعاون بينهما فى الدراما بعد ثلاثية "كلبش" الذى قدموها سوياً، من إنتاج "سينرجى".



محمد إمام بمسلسل الاختيار

وانتهى أمير كرارة من تصوير أكثر من ثلاثة أسابيع من العمل صور خلالها العديد من المشاهد فى مناطق الإسماعيلية وديكور المنزل بيت المنسى، كما يصور حالياً عدة مشاهد فى أنشاص والتل الكبير، وعدد من مواقع التصوير، بجانب التصوير فى الصحراء، على أن ينتقل بعدها لديكورات أخرى خلال الأيام المقبلة، ومن المقرر أن ينضم عدد كبير من ضيوف الشرف وخلال تصوير المسلسل، الذى يعد من أقوى مسلسلات موسم الدراما المقبل، لاسيما أن العمل يكتظ بالنجوم ويتناول قصة حقيقية عن أسطورة الصاعقة وحياته المهنية والعائلية.