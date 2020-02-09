شكرا لقرائتكم خبر عن خلافات غادة عادل وإياد نصار تؤدى للطلاق فى "ليالينا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل النجمة غادة عادل تصوير مشاهدها فى مسلسل "ليالينا"، فى مصر الجديدة بإحدى الشقق، حيث تجسد دور زوجة إياد نصار خلال الأحداث، ويحدث كثير من الخلافات بينهما حتى تطلب الطلاق منه فى إطار درامى مشوق، وبالفعل يقوم إياد بتطليقها، رغم وجود طفلة بينهما، ومن المقرر عرضه فى موسم دراما رمضان، من إنتاج سينرجى، ومن تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد صالح.

وفى سياق متصل كان قد احتفل صناع وأبطال مسلسل "ليالينا" بانطلاق التصوير، حيث تم إحضار تورتة العمل فى حضور المخرج أحمد عبد الفتاح والفنانين صابرين، خالد الصاوى، إياد نصار، محمد على رزق، هاجر الشرنوبى وهشام الشاذلى والمنتج الفنى يحيى ممدوح، وذلك بعدما بدأ تصوير أول مشاهد العمل فى الأسبوع الأخير من شهر يناير الماضى بالزمالك.

مسلسل "ليالينا" تأليف أحمد عبد الفتاح وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى ويعتمد على 4 شخصيات رئيسية وهم صابرين، غادة عادل، إياد نصار، خالد الصاوى، بالإضافة إلى مشاركة مجموعة من الشباب مثل نهى عابدين، ميدو عادل، محمد الشقنقيرى، محمد على رزق، هاجر الشرنوبى، نورهان، منة عرفة، هشام الشاذلى.

يذكر أن "ليالينا" هو المسلسل الثانى على التوالى الذى يجمع المخرج أحمد صالح والمؤلف أحمد عبد الفتاح، بعدما قدما سويا مسلسل "بحر" للفنان ماجد المصرى على قناة الحياة العام الماضى، وشارك فى بطولته دياب، وثراء جبيل، ميرنا نور الدين، وكوكى، ونورهان، وفوزية محمد، ومحمد على رزق وعبد الرحمن أبو زهرة، ومحمود جمعة، وسناء شافع، وحنان سليمان، وسلوى عثمان، وأشرف زكى، ومنه عرفة.