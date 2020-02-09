فيديو|شاكوش: "كنت نايم وصحيت لقيت (بنت الجيران) التانية على العالم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:
قال مطرب المهرجانات، حسن شاكوش، إنه لم يكن يتخيل ما حققته أغنية "بنت الجيران".
وأضاف خلال مداخلة في برنامج "الحكاية" مع عمرو أديب، على قناة mbc مصر: "ماكنتش متخيل اللي حصل، الواحد بيعمل الغنوة ويقول يا مسهل يا رب"، مضيفا: "لما نجحت بالشكل ده كنت بقول الحمد لله، وده من رضا أمي وأهلي وأخواتي".
وتابع: "كنت نايم، وصحيت من اليوم، لقيت صحابي بيقوليلي إنت نايم وأنت أغنيتك التاني على العالم".
وحققت أغنية بنت الجيران لحسن شاكوش وعمر كمال 73 مليون مشاهدة، على موقع يوتيوب، كما تفوقت الأغنية على أغانٍ لنجوم عالميين بعد تواجدها بالمركز الثاني في قائمة أكثر الأغاني استماعا على مستوى العالم في تطبيق "ساوند كلاود"
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