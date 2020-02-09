محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: تصوير- محمود عبدالناصر: أقيم مساء حفل توزيع جوائز مهرجان جمعية الفيلم في دورته الـ46، بحضور عدد كبير من الفنانين. وشهد الحفل تكريم بعض الفنانين والكتاب وكذلك أسماء بعض الفنانين الراحلين، كما وزعت الجوائز على الممثلين وصناع الأعمال الفائزة. Advertisements ونستعرض لكم 30 صورة من حفل الختام.. اقرأ أيضا: صور| "سعد يداعب لبيب ودقيقة حداد وتكريمات وجوائز".. حفل ختام "جمعية الفيلم" الـ46

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كانت هذه تفاصيل خبر بحضور محمد سعد ولطفي لبيب.. 30 صورة من حفل ختام "جمعية الفيلم" في دورته الـ46 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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