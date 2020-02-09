ياسمين صبري في "الجيم" و"لوك" سوسن بدر.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

يسرا اللوزي

نشرت الفنانة يسرا اللوزي صورة، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بمكياج هادي، ونالت الصورة إعجاب جمهورها.

ياسمين صبري

شاركت الفنانة ياسمين صبري جمهورها بصورة لها من داخل "الجيم"، ظهرت فيها مرتدية ملابس رياضية.

هند رضا

نشرت الفنانة والمذيعة هند رضا صورة، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها وهي تقرأ داخل حديقة، وعلقت: "عقلي وقلبي، إحسان عبدالقدوس".

علي ربيع

نشر الفنان علي ربيع صورة، ظهر فيها مرتديا "بشكير"، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنسستجرام"، وعلق :"صباح الخير".

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علا الفارس

نشرت الفنانة علا الفارس، صورة جديدة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، نالت إعجاب متابعيها.

سوسن بدر

نشرت الفنانة سوسن بدر صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بـ"لوك" جديد، مرتدية ملابس من اللون الأبيض.

سلمى أبو ضيف

نشرت الفنانة سلمى أبو ضيف صورة، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة جذابة، مرتدية نظارة شمسية.

ستيفاني صليبا

نشرت الفنانة ستيفاني صليبا صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بشعر كيرلي طويل.

سارة الشامي

نشرت الفنانة سارة الشامي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها وسط الطبيعة.

دانا الحلاني

نشرت المطربة الشابة دانا الحلاني صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، خلال تواجدها في باريس.

جيسي عبدو

نشرت الفنانة جيسي عبدو صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة سوداء، نالت الصورة إعجاب متابعيها.