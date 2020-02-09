فيديو| "سقوط نانسي وصديق طفل التنمر وكيكة للجنة".. أبرز اللقطات في "The voice kids"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شهدت الحلقة الأخيرة من مرحلة الصوت وبس من برنامج اكتشاف المواهب "The voice kids"، المعروض على شاشة "Mbc"، اليوم السبت، سقوط الفنانة نانسي عجرم، وإهداء أغنية لطفل انتحر بسبب التنمر، وتغير حماقي كلمات أغنية "ما بلاش"، وغيرها.

الخليج 365 يعرض لكم أبرز لقطات اليوم من البرنامج:

هشام اليمني

غنى المتسابق هشام اليمني من اليمن أغنية "أمتى أنا أشوفك" للفنان أبو بكر سالم، وقالت ناسي بعد أن انتهى هشام من الأغنية: "أنت لي أنا"، وسأله حماقي: "بتعمل إيه تاني غير الغناء؟ ورد هشام :"بلعب مصارعة".

وطالبت الفنانة نانسي عجرم من هشام أن تلعب معه مصارعة، وبالفعل توجهت على المسرح وبدأ اللعب إلا إنها سقطت أرضا لتخبر هشام بأنه الفائز.

محمد ياسين

وغنى الطفل محمد ياسين من الجزائر أغنية باللغة الإنجليزية، كما كان يعزف على الجيتار.

والتف له الفنان محمد حماقي والفنانة نانسي عجرم، وسأله حماقي: "من أمتى بتعزف جيتار؟"، ورد محمد من عمر 5 سنوات.

وقال حماقي لياسين: "أنا بعزف جيتار"، وطلب من ياسين أن يأخذ الجيتار ويعزف عليه، وغير حماقي من كلمات أغنية "ما بلاش" ليقنع محمد الانضمام لفريقه: "ما بلاش تروح لحد تاني، ما بلاش خليك في فريق حماقي".

واختار الطفل محمد ياسين أن ينضم لفريق الفنان محمد حماقي.

عمر عادل

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غنى المتسابق عمر عادل أغنية "والله ما يسوى" للفنان حسين الجسمي، وعند سماع حماقي، غناء عمر، فورا، التف له، ثم نانسي عجرم، ثم بعدها عاصي الحلاني.

وسأله حماقي لمين بتغني الأغنية؟ وقال عمر: "لصاحبي، لأنه انتحر بسبب التنمر، كان عنده أذن أصغر من الثانية، كانوا بيتريقوا عليه في المدرسة، فقررت أغني له الأغنية دي".

وقال حماقي: "إنت مثال للصاحب الجدع، وأنا بتمنى يكون عندي صاحب زيك، ممكن نكون أصحاب".

ورغم محاولة عاصي ونانسي، لعمر للانضمام لفريقهم، فإنه قرر أن ينضم لحماقي بعد أن أهداه شكولاتة، قائلا: "نقطة ضعفي".

أمنة دمق

غنت المتسابقة أمنة دمق من تونس، "إلى حضن أمي" للمطربة ذكرى، وقال حماقي لأمنة بعد انتهاء الأغنية: "إنتي ملاك من البشر"، وقال عاصي: "إنتي مطربة من الزمن العربي"، كما علقت نانسي :"انتي ملاك مش من البشر".

وقالت أمنة بعد أن انتهت من الغناء: "أنا مجهزة كيكة أنا وأمي للجنة التحكيم وبقدمها لكم".

وبالفعل أحضر فريق عمل البرنامج "كيكة" مزينة بالورود، وبدأ لجنة التحكيم تناول الكيكة.

ولأن أكتمل فريق الفنانة نانسي عجرم والفنان محمد حماقي، انضمت أمنة لفريق الفنان عاصي الحلاني.

ماسة تامر

قدمت المتسابقة ماسة تامر من مصر، أغنية "أدش كان في ناس" للفنانة فيروز، كما كانت تعزف على ألة "الهارب"، وتمكنت من جذب الفنان عاصي لها بصوتها واحساسها الرائع، ليلتفت بكرسيه ويضمها لفريقه.