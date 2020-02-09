آداء جنى عمرو دياب في أغنية insaneee يشعل التريندات

أشعلت نجلة الفنان عمرو دياب جنى، مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، وموقع البحث العالمي جوجل، خاصة في المملكة العربية السعودية، وذلك بسبب آدائها لأغنية.
وشاركت جني عمرو دياب، متابعيها عبر موقع انستجرام، بمقطع فيديو جديدة لها وهى تؤدى بصوتهاأغنية insaneee، التى حظيت بإعجاب الكثيرين من متابعيها بشكل كبير خلال ساعات قليلة من طرحها.
وأشاد عدد كبير من متابعيها ع بصوتها فى الأغنية التى نشرتها، وكتب متابعيها تعليقات منها"جميلة، صوتك حلو أوي، طبعا بنت الهضبة عاوزينها يطلع صوتها ايه.
وكتبت شقيقتها كنزى دياب، تعليق قائلة "بحبك".
ووصل عدد مشاهدات الفيديو الذي نشرته أكثر من 50 ألف مشاهدة خلال ساعات قليلة من طرحه وحصد على عشرات الآلاف من الإعجابات.
وقدمت جنى منذ فترة طويلة، لجمهورها على إنستجرام أغنية "Issues" للنجمة جوليا مايكلز.
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